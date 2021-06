Janaína Castro Souza Pourchet, de 44 anos, e Ulysses Carlos Pourchet, 45 - reprodução

Publicado 26/06/2021 20:16

Rio - Os corpos da administradora de empresas Janaina Castro Souza Pourchet, de 44 anos, e do marido dela, o policial civil Ulysses Carlos Pourchet, 45, encontrados mortos na noite de quinta-feira em seu apartamento, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, foram enterrados sob forte comoção neste sábado no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência.

O velório começou às 11 horas e o sepultamento às 14h. A Polícia Civil investiga o caso. A suspeita é de que o agente tenha atirado contra a mulher e logo depois cometido suicídio. O crime ocorreu na frente do filho do casal, um adolescente de 12 anos.

A advogada Letícia Souza, cunhada de Janaína, disse, nesta sexta-feira (25), que a família foi pega de surpresa. Segundo ela, o casal mantinha um casamento normal com desentendimentos do dia a dia e não aparentavam algo que levasse ao crime. Letícia explicou que a cunhada era uma pessoa feliz.

"Era uma pessoa feliz, alegre e de Deus. Muito boa filha e muito boa mãe, era uma pessoa de luz. Era um casamento estável e com fotos nas redes sociais, mostrando que estava tudo bem. Foi um susto. Era um casamento feliz", disse.