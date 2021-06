Homem foi morto na Rua Alcides Bezerra - Reprodução/Google Street View



Publicado 26/06/2021 18:17 | Atualizado 26/06/2021 18:44

Rio - Um homem identificado como Marcelo da Silva, conhecido como 'Brinquinho', foi morto a tiros na tarde desta sábado, na Rua Alcides Bezerra, em Realengo, na Zona Oeste do Rio. Segundo a PM, testemunhas disseram que a vítima estava na rua com um grupo de amigos quando um veículo se aproximou, dois homens saíram do carro e atiraram.

Agentes do 14º BPM (Bangu) foram acionados ao local. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital, que fez uma perícia no local e busca imagens de câmeras da região que possam ajudar a identificar os bandidos. Não há informações sobre a motivação do crime.

A Polícia Civil informou que a perícia foi realizada no local e as investigações estão em andamento para esclarecer a autoria e a dinâmica do crime.

Um amigo da vítima usou as redes sociais para lamentar o ocorrido.

"Não consigo acreditar que recebi essa notícia tão triste um amigo que conquistei um cara que muito me ajudou num momento difícil da minha vida Marcello Brinco que deus te receba de braços abertos com esse coração bom que vc tinha sou grato a vc por tudo que fez por mim em vida será sempre vivo no meu coração. ETERNO MARCELO BRINCO!", disse.

Ainda não há informações sobre a data e local de enterro de Marcelo.