Victor Alves é o candidato de IzaReprodução

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 17:10 | Atualizado 26/06/2021 17:36

Rio - Victor Alves, campeão do 'The Voice Brasil 20', recebeu alta na manhã deste sábado, do Hospital Público de Macaé. O cantor sofreu um acidente na manhã de quarta-feira no Rio de Janeiro quando o seu carro capotou na Linha Amarela, no sentido Barra da Tijuca, por volta das 7h da manhã. Ele foi levado para o Hospital Getúlio Vargas e transferido para o município do Norte Fluminense para ficar próximo da família. Na unidade de saúde, ele ficou em observação e realizou exames de imagem.

Durante sua participação na nona temporada do reality musical ele impressionou os técnicos do programa ao cantar clássicos do pagode. Ao mesmo tempo que se apresentava no reality, o cantor também fazia bicos para poder sobreviver. No final da temporada, levou o prêmio de R$ 500 mil e um contrato com a Universal Music. Em breve, Victor lança seu primeiro álbum.