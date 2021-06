"A covid está diferente agora, mais parecida com um resfriado forte", resumiu o professor de Epidemiologia Genética da King’s College, Tim Spector - Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 17:28

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até este sábado, 950.877 casos confirmados e 55.153 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 1.681 novos casos e 146 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,80%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 884.904 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 62,8%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 41,4%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 10 pessoas e a de enfermaria, 7.

Calendário acelera e prefeitura vacina pessoas de 47 anos nesta segunda-feira

O prefeito Eduardo Paes acelerou mais uma vez o calendário de vacinação contra covid-19 . As novas datas passam a valer a partir desta segunda-feira com o público alvo de pessoas com 47 anos. O objetivo é que até sábado, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) imunize os cariocas de até 43 anos com a primeira dose.

De acordo com o esquema montado pela prefeitura, mulheres devem comparecer aos postos na parte da manhã e os homens no período da tarde. Gestantes, puérperas e lactantes com 18 anos ou mais podem se vacinar todos os dias da semana, basta apresentar o cartão do pré natal e a assinatura do termo de esclarecimento, disponível no link.