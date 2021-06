O governador Cláudio Castro, participa do fórum de gestão pública do enfrentamento da pandemia de COVID-19 - Rafael Campos/ Divulgação Governo do Rio de Janeiro

Publicado 26/06/2021 16:59

Rio- Com o objetivo de estreitar os laços com as cidades do interior do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro e parte do seu secretariado participaram, neste sábado (26), em Miguel Pereira, no Sul Fluminense, de um fórum que reuniu 60 prefeitos. Promovido pelo prefeito do município, André Português, o encontro discutiu temas como investimentos, desenvolvimento econômico e projetos sociais no estado.



"O fórum de hoje é uma oportunidade para o diálogo e para entender o que aconteceu nos últimos tempos, não só com a pandemia, mas também com nosso estado. O secretariado está aqui para conversar e entender o que podem fazer para cada município. Não adianta ter dinheiro e não ter projetos. Trabalhando juntos, conseguiremos desenvolver o Rio de Janeiro ainda mais", afirmou Castro.



Durante o evento, o governador analisou que o diálogo permanente com o governo federal e as prefeituras, somado à adesão ao novo Regime de Recuperação Fiscal e à realização da maior concessão dos serviços de saneamento da América Latina, estão abrindo caminho para investimentos em infraestrutura, com foco no crescimento. Os senadores Romário e Carlos Portinho também estiveram presentes no encontro.



Investimentos em Miguel Pereira



Sede do fórum, a cidade de Miguel Pereira estava no bloco 2 do leilão dos serviços da Cedae, arrematado pela Iguá Saneamento. Estudos feitos para o edital apontam que a cobertura de esgoto vai chegar a 90%, enquanto a de água alcançará os 99%.



Além da expansão da concessão de saneamento, o município receberá R$ 189 milhões em investimentos feitos pela concessionária ao longo de 35 anos. Ainda este ano serão pagos 65% da outorga fixa de mais de R$ 26 milhões.



Alguns investimentos já foram anunciados para Miguel Pereira, como a construção de novas Estações de Tratamento de Esgoto em Javary e Conrado, expansão e melhorias nas de Fragoso e Cardoso, um plano de ação para cadastro na tarifa social e campanha de educação ambiental.



"Não existe prefeito sem governador, nem governador sem prefeitos. O fórum de hoje é uma ótima oportunidade para estabelecer um diálogo ainda maior, permitindo que cada município apresente suas propostas ao secretariado e se façam entender sobre o que é necessário", disse o prefeito André Português.



Enfrentamento à pandemia



Durante o encontro, também foi promovido um debate sobre as medidas de combate à pandemia da Covid-19 no Rio de Janeiro. Por meio da Secretaria de Saúde, o Governo do Estado já distribuiu mais de 55 milhões de vacinas para os municípios fluminenses. Os carregamentos com as doses saem em até 24 horas após chegarem na capital e são entregues para todas as 92 cidades, de maneira proporcional.



"Vivemos uma das maiores crises sanitárias da história. O governo e todas as prefeituras tiveram que se organizar e aprender a lidar com ela. Agora estamos nos recuperando da terceira onda, precisamos seguir vacinando para que até outubro todos os maiores de 18 anos tenham tomado pelo menos uma dose", ressaltou o secretário de Saúde, Alexandre Chieppe.