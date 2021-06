Homem fez mulher refém no Tauá. Equipes da PM, do Bope e dos Bombeiros estiveram na região - REPRODUÇÃO TWITTER

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 14:58 | Atualizado 21/06/2021 15:58

Rio - O homem que fazia uma mulher refém no Tauá, na Ilha do Governador, se entregou à polícia após equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) se deslocarem para atuar na negociação. A vítima saiu ilesa.

No início da tarde, equipes do Bope e do 17º BPM (Ilha) foram até a Rua Hilarião da Rocha, no Tauá, para averiguar a ocorrência de homem que fazia uma mulher refém com uma faca. Agentes do Bope conduziram as negociações, que durou aproximadamente uma hora. O criminoso se entregou e libertou a vítima.

O caso foi encaminhado para 21ª DP (Bonsucesso).

Ocorrência encerrada. Negociadores convenceram o criminoso a se entregar. Vítima ilesa. O caso foi encaminhado à 21ª DP. — @pmerj (@PMERJ) June 21, 2021