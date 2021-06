Cadela Maia, do Batalhão de Ações com Cães (BAC), descobre esconderijo de traficantes no Morro do Estado, em Niterói - Divulgação/PMERJ

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 16:01

Rio - Uma equipe do Batalhão de Ações com Cães (BAC) estava em patrulhamento no Morro do Estado, em Niterói, quando identificou um esconderijo de drogas de traficantes da região, na manhã deste sábado. De acordo com a Polícia Militar, no esconderijo, localizado pela cadela Maia, embaixo de entulhos, foi localizado 65 tiras de maconha, 80 pedras de crack, uma balança de precisão, 72 trouxinhas de maconha e um tablete de dois quilos de maconha. Ninguém foi preso na ação.



Na última quinta-feira (24), uma outra ação dos cães do BAC ajudou a libertar uma família que foi feita refém por sete criminosos na mesma comunidade . Os cães Apollo e Joko auxiliaram na libertação dos reféns. Na ocasião, o grupo invadiu a residência na tentativa de escapar das equipes do Comando de Operações Especiais (COE), que realizavam uma operação na região. Todos os envolvidos foram presos pelos policiais e a família foi libertada sem nenhum ferimento.

Guerra entre rivais no Morro do Estado aterroriza moradores

Nas redes sociais, internautas afirmam que traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) se uniram com a milícia e invadiram duas comunidades da região: os morros do Estado e Palácio. Desde a noite de domingo que os criminosos são vistos andando pelas comunidades.