Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no bairro Colubandê, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 26/06/2021 14:16 | Atualizado 26/06/2021 15:10

Rio - Uma mulher de 86 anos foi atingida por uma bala perdida na varanda de casa, na manhã deste sábado (26), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Segundo testemunhas, a aposentada foi socorrida pelo próprio neto e levada para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). A vítima foi baleada no braço e não corre risco de morte.



De acordo com o 7º BPM (São Gonçalo), não havia operação no bairro onde foi registrado o incidente naquele horário. O caso ocorreu no Engenho do Roçado, área controlada pelo tráfico de drogas.

A idosa estava na varanda de casa quando ouviu os disparos e sentiu o braço ser atingido pelo tiro.