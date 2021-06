Hospital Estadual Alberto Torres - Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 10:35 | Atualizado 21/06/2021 12:52

Rio - Uma jovem de 23 anos foi internada no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, após sofrer um ataque com água fervendo da própria mãe, neste domingo, em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio. Segundo a unidade, seu estado de saúde é estável.

De acordo com relatos, a mãe da jovem jogou água fervendo no rosto da vítima. Ainda não há informações sobre o que motivou o crime. A 71ª DP (Itaboraí), investiga o caso.

A vítima passou por exame de corpo de delito, que apresentou resultado positivo para lesão grave por deformidade permanente. Agentes agora buscam ouvir as testemunhas e a mãe da jovem.