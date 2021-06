Vacina da Janssen já está sendo aplicada em cidades brasileiras nesta sexta - AFP

Por Aline Cavalcante

Publicado 26/06/2021 15:43 | Atualizado 26/06/2021 16:15

Rio - Na manhã deste sábado o estado do Rio de Janeiro distribuiu para os 92 municípios fluminenses mais de 600 mil doses de vacinas contra a covid-19. Nos postos de saúde da capital carioca, a movimentação foi intensa. Muitas pessoas estavam em busca do imunizante da Janssen, que teve 132.450 doses disponibilizadas no Rio.

O comerciante Renato Mendes, 50, deixou para tomar a vacina neste sábado porque soube da vacina da Jansen.

"Eu trabalho em padaria, é uma exposição muito grande. É uma sensação muito boa, tomar a vacina, é um alívio. Deixei pra tomar hoje porque vi que ia chegar a Jansen. Ficar imunizado com uma dose só é muito bom".

Surpresa agradável teve a estudante Luiza Nascimento, 18, incluída no grupo da comorbidade. A jovem foi acompanhar a mãe ,que foi se vacinar no posto Heitor Brandão, na Tijuca, na zona Norte do Rio, estava reticente em se vacinar. Mas, ao saber que a vacinação seria em dose única se encorajou e, ao lado da mãe, foi imunizado.

"Estava com muito ansiedade e nervosa. Eu não queria me vacinar porque tenho medo de agulha, mas me encorajei quando cheguei aqui. E me surpreendi porque foi super tranquilo", contou Luiza.

A mãe, Paula Nascimento, 51, que deixou para tomar vacina no sábado com medo que as reações da vacina a impedissem de trabalhar, disse que ficou feliz quando descobriu que tomaria uma vacina de dose única. E a felicidade aumentou quando a filha, que relutava em tomar a vacina, decidiu ser imunizada.

"Nem sabia que era essa vacina de dose única, eu tomaria qualquer uma. Fiquei muito feliz e foi felicidade em dobro pelo fato da minha ter aceitado tomar a vacina. Fomos abençoadas", comemorou.

Feliz, ela ainda brincou: "Não vou virar jacaré, vou virar bebê", divertiu-se em uma analogia a fabricante da Jensen, que é conhecida por produtos para crianças e bebês.

No mesmo posto, na Tijuca, houve problemas com relação ao horário da vacinação. Muitas pessoas não sabiam que a aplicação das doses iam até 12h.

"Fui ao Tijuca Tênis Clube porque disseram que lá estava dando vacina mas não estava. Perdi tempo. Cheguei 12h01 e não pude me vacinar. Acho que faltam informações e que eles podiam ser mais maleável. É de interesse da prefeitura vacinara as pessoas, estou decepcionada. Não consegui por conta de um minuto. Agora só vou poder tomar na semana que vem", lamentou-se a advogada Andréia Rodrigues, 48.

A movimentação também foi intensa no posto de vacinação no Centro do Rio. Sem filas, quem passou pelo local disse que a vacinação foi tranquila.

"Não teve problemas. Não fiquei na fila e foi bem fácil. Estou feliz de ser finalmente imunizada", disse garçom Afonso da Conceição, 49.

