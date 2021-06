Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga acompanhou a chegada de doses da vacina da Janssen - Reprodução/Twitter

Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga acompanhou a chegada de doses da vacina da JanssenReprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 10:53 | Atualizado 22/06/2021 12:07

O Ministério da Saúde recebeu, na manhã desta terça-feira, 22, o primeiro lote com 1,5 milhão de doses da vacina da Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson. O avião com os imunizantes desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O fármaco será o primeiro administrado em dose única no Brasil.



A entrega da Janssen ocorre depois de tentativas frustradas da chegada da vacina ao país. O lote do imunizante estava previsto para desembarcar no Brasil no dia 15 deste mês, porém depois foi adiado para o dia seguinte, 16. No anúncio feito há mais de uma semana, o ministério previa a chegada de 3 milhões de doses.

ministro da Saúde, Marcelo Queiroga , esteve presente na entrega da primeira remessa da vacina. "Com esse 1,5 milhão de doses da Janssen, iniciamos uma trajetória que culminará, neste ano, no fornecimento de 38 milhões de doses. Essa vacina tem uma vantagem de ser dose única e, com isso, nós conseguimos avançar no nosso programa de imunização”, disse Queiroga.

Ao receber as vacinas nesta manhã, o ministro também destacou os esforços do ministério e da farmacêutica para conseguir a redução do preço da vacina. “Essas negociações resultaram em uma redução de 25% do preço inicialmente tratado. Ou seja, isso corresponde a uma economia de R$ 480 milhões, que é muito importante para ampliar o acesso dos brasileiros a um contexto de custo-efetividade, conforme dispõe a legislação do nosso Sistema Único de Saúde”, disse o ministro.



O lote da Janssen será entregue aos estados e Distrito Federal nos próximos dias. A definição da distribuição é realizada semanalmente em reuniões com Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

Ampliação da validade

No último dia 14, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a extensão do prazo de validade do imunizante da Janssen, de três para quatro meses e meio, sob condições de armazenamento de 2º a 8º C. Segundo a Anvisa, a aprovação foi baseada em "uma criteriosa avaliação dos dados de qualidade dos estudos" e também considerou a decisão da agência reguladora norte-americana (FDA, na sigla em inglês), que deu o aval pela extensão no prazo referido no último dia 10.

No dia 12, o Ministério da Saúde informou que o Brasil receberia 3 milhões de doses da vacina da Janssen no dia 15 de junho. Porém, a farmacêutica suspendeu o envio dos imunizantes. Em resposta ao Estadão/Broadcast, a empresa não explicou o motivo do atraso, e declarou que seguia dialogando com as autoridades brasileiras. A pasta também não explicou o atraso no envio do medicamento.

No dia 31 de março, a Anvisa aprovou o uso emergencial da vacina da Janssen. O imunizante registrou uma eficácia global de 66% e se mostrou eficaz em 85% para casos graves. À época, o governo federal já havia fechado um contrato para aquisição de 38 milhões de doses. O lote com 1,5 milhão de doses faz parte da primeira entrega realizada pela farmacêutica.

*Com informações Estadão Conteúdo