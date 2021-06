Kathlen Romeu estava grávida de 14 semanas quando foi baleada no Complexo do Lins - Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 13:57

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DH) informou que fará uma reprodução simulada da morte da jovem grávida Kathlen Romeu, de 24 anos, que morreu baleada no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio, no dia 8 de junho . Segundo informações do G1, a simulação será feita depois que o perito responsável terminar a análise da perícia de local. Ainda não há informações sobre a data da reprodução simulada.

O objetivo da ação é descobrir a origem dos tiros que atingiram Kathlen, e se havia confronto com traficantes no local, como afirmaram os policiais em depoimentos. O trabalho poderá confirmar ou descartar as versões apresentadas sobre o caso.

Depoimentos

"Eles fizeram 'troia' para atacar os bandidos, mas acabaram matando uma inocente grávida (Kathlen estava no quarto mês de gestação). Eles estavam escondidos dentro de uma casa desde a manhã, por várias horas, esperando os bandidos aparecerem. Quando eles surgiram, os PMs atiraram de dentro dessa casa. Mas quem morreu foi a menina inocente. Foram dois tiros apenas. Não houve tiroteio", disse uma moradora da comunidade, que diz ter presenciado o momento.

Segundo ela, os policiais só pararam de atirar após os gritos da avó da vítima. "Os policiais desceram da casa de onde atiraram e foram ao local. Eles ficaram procurando as cápsulas para recolher e ainda limparam o sangue no chão. Mas ainda tem marca do sangue dela no muro, perto de um buraco enorme de bala de fuzil".

De acordo com o porta-voz da Polícia Militar, major Ivan Blaz, os agentes disseram que foram atacados por bandidos. Eles negam que o tiro que atingiu a jovem teria partido do armamento usado por eles. Segundo a PM, os 12 agentes envolvidos na operação no Complexo do Lins, que resultou na morte de Kathlen Romeu, foram afastados das ruas, cinco deles prestaram depoimentos duas vezes.

Em nota, a Polícia Militar informou que os militares foram atacados a tiros por criminosos na localidade conhecida como “Beco da 14”, dando início ao confronto. Com o fim dos disparos, encontraram uma mulher ferida e a socorreram.