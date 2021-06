Viaturas da Polícia Federal na sede do Rio de Janeiro - Divulgação / PF / Arquivo

Viaturas da Polícia Federal na sede do Rio de JaneiroDivulgação / PF / Arquivo

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 12:20 | Atualizado 26/06/2021 12:28

Rio - Agentes da Polícia Federal (PF) prenderam, na manhã deste sábado (26), em Búzios, na Região dos Lagos, um chileno de 51 anos, procurado pela Interpol. O preso, segundo autoridades chilenas, é suspeito de tentativa de homicídio durante uma briga de trânsito, na cidade de Santiago, em 2019. Ele não teve o nome divulgado.

O pedido de prisão preventiva para a extradição foi formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol em Brasília, com base nas informações da Difusão Vermelha incluídas pelas autoridades do Chile.

Policiais federais lotados no Núcleo de Cooperação Policial Internacional (Interpol/RJ), com apoio da equipe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE/PF) e do Centro de Cooperação Policial Internacional do Rio de Janeiro (CCPI/RJ) localizaram e prenderam o chileno.

O mandado de prisão preventiva para extradição, expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), foi cumprido e o criminoso segue na cadeia até a transferência definitiva para o Chile.