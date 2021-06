Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e Otavio Leite no encontro do PSDB no Rio - Divulgação

Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e Otavio Leite no encontro do PSDB no RioDivulgação

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 12:20

Rio - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, reuniu-se nesta manhã de sábado (26), no Rio de Janeiro, com o presidente do PSDB no estado, deputado Otavio Leite, e outras lideranças tucanas. Na pauta, as prévias para a disputa da Presidência da República em 2022. "Nossa missão é fazer o país sair dos extremos. Nessa energia despendida na disputa entre os extremos, perde-se o foco de combater a miséria e o desemprego. Especialmente no pós-pandemia, não poderemos perder tempo nos enfrentando. O enfrentamento deve ser dos problemas econômicos e sociais", disse o governador, ao fim do encontro.

"O Rio de Janeiro está dando o pontapé inicial no processo das prévias do PSDB. Vamos furar o bloqueio da polarização. Tenho certeza que construiremos um programa promissor para o Brasil. Foi excelente o encontro com o governador Eduardo Leite, que falou de sua história e de sua visão de futuro para o Brasil", afirmou Otavio Leite, que ainda vai receber o governador de São Paulo, João Doria, o senador Tasso Jereissati e o ex-senador Arthur Virgílio. O objetivo das conversas é, diante da persistência da polarização do país, ampliar as discussões e se chegar a uma candidatura viável de centro para as prévias do partido, visando às eleições do ano que vem.

Publicidade

Cerca de 50 pessoas, membros da executiva fluminense, representantes de diretórios municipais e vereadores, participaram da reunião, que foi híbrida (presencial e por vídeo), por conta das restrições impostas pela pandemia da covid-19. A agenda no Rio inclui conversas do governador com o apresentador Luciano Huck, a deputada Tabata Amaral e o empresário João Amoêdo.

"As prévias do PSDB são uma oportunidade de a gente poder debater os temas que nos unem, a agenda social democrata, e a nossa busca por um retorno do país à sensatez e ao equilíbrio. E, ao mesmo tempo, é uma oportunidade também para que se mostrem os estilos de cada um dos candidatos, para que o partido escolha qual será a cara do PSDB. Venho com muita humildade para a gente construir isso. É uma alegria poder começar no Rio de Janeiro, que, afinal, é uma síntese do Brasil, uma vitrine. É importante ouvir o que o Rio espera nesse momento", disse Eduardo Leite.

Publicidade

"O PSDB tem grande contribuição a dar: ser uma antítese a essa polarização radicalizada, que faz muito mal à saúde da nossa democracia. O Brasil precisa de paz para avançar. É necessário mostrar às novas gerações que há vida na política que não seja nos extremos, que têm produzido rancor e ódio. É uma satisfação iniciar o debate das prévias pelo Rio de Janeiro", defende Otavio Leite.