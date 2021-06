Ato marca solidariedade às mais de 500 mil vítimas da covid-19 - Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/06/2021

Rio - A ONG Impulse Rio promoverá, neste domingo, Dia Internacional do Orgulho LGBT, celebrado nesta segunda, um ato na praia de Copacabana, em frente ao Copacabana Palace, às 16h, para protestar contra as mais de 500 mil mortes devido ao coronavírus e, para celebrar o orgulho de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. A iniciativa contará apenas com poucos voluntários para não causar aglomeração no local, na ocasião, cartazes serão expostos contra LGBTfobia, além de mensagens para incentivar o uso de máscaras de proteção e à vacina de imunização contra a covid-19.

"O Brasil é o país que mais mata por LGBTfobia e também fazemos parte do triste ranking de mortes pelo coronavírus", destacou o presidente da Impulse Rio, JC Gomes.



Um arco-íris de bolas será fincado nas areias da praia para chamar atenção para conquista de direitos da comunidade LGBT e a necessidade de conscientização, sensibilização e respeito à diversidade.



A Impulse Rio desenvolve durante todo o ano um trabalho de prevenção às Infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e o HIV/Aids para o público LGBT. Durante o ato, os voluntários irão distribuir material educativo de prevenção, além de camisinhas.



"Desde o ano passado, com o cenário de pandemia, substituímos nossas atividades por ações de apoio social como a doação de mascaras, álcool em gel e cestas básicas, e nesse em que celebraríamos o orgulho LGBTQIA+, estamos promovendo uma ação social de prevenção a ISTs e HIV, mas também reivindicando diretos da comunidade e demonstrando nossa solidariedade a familiares vitimas de covid", relata Dantas Junior, diretor de eventos da ONG.