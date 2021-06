Apreensão feita por agentes da PRF foi apresentada para a Polícia Civil - Divulgação

Apreensão feita por agentes da PRF foi apresentada para a Polícia CivilDivulgação

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 09:07 | Atualizado 26/06/2021 12:54

Rio - Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, na noite desta sexta-feira (26), quase 100 quilos de drogas, entre cloridrato de cocaína e pasta base de cocaína. A apreensão ocorreu na BR-493, altura de Seropédica. A PRF já havia apreendido grande quantidade da droga no início deste mês, quando interceptou mais de 100 quilos de pasta base de cocaína na Rodovia Rio-Teresópolis.



A ação faz parte do novo planejamento de segurança do Arco Metropolitano, implantado pela PRF quando assumiu o policiamento da via. Na noite de ontem, os policias fizeram uma ação para reprimir a entrada de armas e drogas na cidade do Rio.



Publicidade

Os agentes abordaram um veículo utilitário e, durante a busca, encontraram no compartimento interno da caçamba do automóvel 50 tabletes de cloridrato de cocaína e mais 50 tabletes de pasta base, totalizando quase 100 quilos do entorpecente. Ainda conforme a PRF, o prejuízo desta operação para o crime organizado é milionário.



O motorista do veículo, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante e confessou que pegou a caminhonete em um posto de gasolina no município de Miguel Pereira e levaria a droga para a comunidade de Parada de Lucas. O criminoso recebeu a quantia de R$ 1.500 para realizar o transporte. A ocorrência foi encaminhada a Polícia Civil.