Publicado 08/06/2021 16:42 | Atualizado 08/06/2021 16:43

BELFORD ROXO- Um grave acidente envolvendo três carros terminou com pelo menos uma pessoa morta, nesta terça-feira (08/06) pela manhã, na Rodovia Presidente Dutra, em Belford Roxo.

Após a batida, duas faixas da via em frente ao Carrefour, no sentido São Paulo, tiveram que ser interditadas para que fosse realizado os resgates das vítimas pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o impacto, os veículos capotaram, lançando uma das vítimas para fora do carro. Ela não resistiu e morreu no local.