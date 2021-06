Jogadores comemoram a grande vitória no Alair Corrêa, em Cabo Frio - Marcos Leandro / SEBR

Jogadores comemoram a grande vitória no Alair Corrêa, em Cabo FrioMarcos Leandro / SEBR

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 11:04 | Atualizado 07/06/2021 11:10

Belford Roxo – A Sociedade Esportiva Belford Roxo segue fazendo bonito da Série C do Carioca. Neste domingo (06/06), conseguiram a terceira vitória consecutiva na competição, ao superar por 4 a 2 o Búzios FC, no Estádio Alair Corrêa, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Os gols foram marcados por Marcos Felipe, Rafael Café, Allan Barreto e Hudson.

A equipe belforroxense dominou a partida em quase todo jogo mostrando a superioridade sobre o adversário. Fica claro em cada partida, que o comando do técnico Diego Brandão está dando a cara de campeão do time que conta com vários jogadores com experiência comprovada em seu elenco.



Publicidade

Com mais três pontos, o SE Belford Roxo chega aos nove pontos, com Allan Barreto marcando três gols nas partidas iniciais da competição, iniciando a disputa pela liderança da artilharia no campeonato.



O próximo jogo será na quinta-feira (10/06), às 15h, contra o Independente Futebol Clube, no Estádio Arthur Antunes Coimbra, no Centro de Treinamento Zico, no Recreio dos Bandeirantes.