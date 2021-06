Belford Roxo

SE Belford Roxo vence o Barcelona Rio na estreia pela Série C do Cariocão

Com dois gols de Allan Barreto, os belforroxenses triunfaram por 2 a 1 no Estádio do CFZ, no Recreio dos Bandeirantes

Publicado 03/06/2021 23:35 | Atualizado há 18 horas