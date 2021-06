O prefeito Waguinho (E) destacou que o trabalho de reformulação na Saúde começou em 2017 - Divulgação / PMBR

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 16:34 | Atualizado 03/06/2021 19:40

A vacinação conta com 13 pontos, incluindo um drive thru. Mais de 80 mil pessoas já foram imunizadas Divulgação / PMBR

O secretário de Saúde, Christian Vieira (E) acentuou que a Prefeitura faz sanitização em diversos bairros e já distribuiu mais de 600 mil máscaras para a população e profissionais da Saúde Divulgação / PMBR

O município realizou mais de cem mil testes rápidos gratuitos como forma de detectar os sintomas da Covid– 9 Divulgação / PMBR

Belford Roxo -. A frase é do prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (MDB), ao comemorar o fato da pesquisa da Consultoria Macroplan, colocar Belford Roxo em terceiro lugar entre as 100 principais cidades do Brasil - e a primeira no Estado do Rio de Janeiro - que mais salvam vidas durante a pandemia da Covid-19. De acordo com o levantamento, Belford Roxo só perde para Taubaté (SP) e Petrolina (PE). Na pesquisa anterior, realizada em março, Belford Roxo estava em quarto lugar. O município investe pesado em Saúde desde 2017, quando reestruturou toda a rede, que estava destruída e sem funcionar.E a cidade tem o que comemorar, pois são duas UPAS e o Hospital Municipal funcionando 24 horas, além do Hospital Fluminense, que é 100% conveniado com o SUS, que dá o suporte também para os pacientes da Covid – 19. Para complementar, as policlínicas, as Unidades Básicas de Saúde e as Unidades de Saúde da Família estão todas funcionando com infraestrutura adequada. Além disso, há ainda o Centro Avançado de Acolhimento Multidisciplinar Pós-Alta Hospitalar, no bairro Xavantes, totalmente utilizado pelos pacientes que se recuperam da Covid-19.Na pesquisa, Belford Roxo ganha até de Belo Horizonte (22º lugar) e de Florianópolis (23º lugar), que são duas metrópoles importantes no cenário nacional. O levantamento é denominado. Comparando Belford Roxo com Petrolina – PE, a segunda colocada, destaca-se que Belford Roxo tem mais de 600 mil habitantes, enquanto o município pernambucano tem pouco mais de 350 mil habitantes e renda média per capita de R$ 2.200. A de Belford Roxo é aproximadamente meio salário mínimo (R$ 550,00).“Nossa cidade é referência em Saúde no Estado do Rio de Janeiro. Encaramos a pandemia de frente com medidas restritivas, fizemos mais de 20 mil tomografias, mais de 100 mil testes rápidos para detectar a Covid-19 e já vacinamos mais de 80 mil pessoas (incluindo a primeira e a segunda dose) para nos livrarmos o mais rápido possível dessa doença. Quero aqui destacar o empenho da deputada federal Daniela do Waguinho e do deputado estadual Marcio Canella, que estão conseguindo recursos para o município em Brasília e no Governo do Estado”, concluiu.Satisfeito com o resultado da pesquisa, o secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, enfatizou ainda que a Prefeitura faz sanitização em diversos locais públicos para evitar a propagação do coronavírus.