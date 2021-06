O projeto inicial prevê que o Hospital da Mulher tenha 120 leitos, maternidade e um setor especializado no diagnóstico e tratamento de endometriose Divulgação / PMBR

Belford Roxo - O maior complexo de saúde da Baixada Fluminense está sendo erguido no Parque dos Ferreiras, em Belford Roxo. No local funcionarão o Hospital da Mulher, o Hospital Infantil e uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O complexo ficará na Avenida Joaquim da Costa Lima, próximo ao Lote XV. A Prefeitura de Belford Roxo já divulgou nas redes sociais um vídeo demonstrativo com ilustrações do projeto.

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) terá oito leitos, sendo: dois de observação feminina, dois de observação masculina, dois de observação pediátrica e dois na sala de urgência Reprodução No início do ano, o então governador em exercício, Cláudio Castro, foi procurado pelo prefeito Waguinho, pela deputada federal Daniela do Waguinho e pelo deputado estadual Márcio Canella, ambos do MDB, para falar sobre o Complexo de Saúde. No dia 3 de março, foi lançado a pedra fundamental para a construção do Complexo da Saúde. Confira o vídeo abaixo do projeto:

“Falei para o prefeito: arrume o terreno que vou ajudar na construção do complexo, que é muito importante para a população do município”, disse, acrescentando que a previsão é que as obras sejam inauguradas em dezembro deste ano.



o Hospital da Mulher oferecerá diversos exames, como tomografia, ressonância, preventiva e mamografia, entre outros, além de atender em especialidades como ginecologia e obstetrícia Reprodução



Belford Roxo será contemplada como mais realizações, como a construção de duas UPAS, uma maternidade no Centro, construção de um viaduto ligando a cidade a Mesquita e um extenso pacote de obras de saneamento, drenagem e pavimentação para diversos bairros.



Daniela do Waguinho destacou que a construção do Hospital da Mulher sempre foi uma de suas principais metas em prol da saúde da cidade. “A partir de 2017 é que Belford Roxo começou a escrever um novo tempo. Quando aceitei o desafio, vislumbrei também o núcleo específico para a endometriose. O governador se sensibilizou e está nos ajudando”, acrescentou.



A parlamentar destacou que em 2017, quando o prefeito Waguinho assumiu para o primeiro mandato, Belford Roxo estava com o sistema de Saúde em colapso. “O deputado estadual Marcio Canella, frisou ela, fez emendas para viabilizar a construção do complexo”.



“O governador abraçou a causa e disse para procurarmos o terreno, pois irá ajudar ao município. O nosso sonho está se realizando”, completou Canella.



Waguinho, Cláudio Castro, Canella e Daniela no lançamento da pedra fundamental do Complexo de Saúde Rafael Barreto / PMBR



O projeto inicial prevê que o Hospital da Mulher tenha 120 leitos, maternidade e um setor especializado no diagnóstico e tratamento de endometriose. A unidade oferecerá diversos exames, como tomografia, ressonância, preventiva e mamografia, entre outros, além de atender em especialidades como ginecologia e obstetrícia. A verba para a construção vem de uma emenda da deputada federal Daniela do Waguinho, com o apoio de nove deputados da bancada do Rio de Janeiro.

