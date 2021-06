Mesmo no feriado, a vacinação continua em Belfrd Roxo para as pessoas com comorbidade e sem comorbidade - Rafael Barreto / PMBR

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 16:10 | Atualizado 02/06/2021 16:19

Belford Roxo - Começa nesta quinta-feira (03/06) em Belford Roxo a vacinação contra a Covid–19 para as pessoas com 55 anos ou mais. Na sexta-feira (04/06) será para quem tem acima de 54 anos. A imunização será feita em homens, das 8h ao meio-dia. O calendário se estende até 8 de junho em dias e horários alternados para homens e mulheres. É necessário apresentar identidade, CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência de Belford Roxo. Dia 3 de junho, é feriado de Corpus Christi, mas a vacinação continua.



Haverá também vacinas para pessoas com comorbidades de 35 a 45 anos, também em dias e horários alternados no esquema de revezamento para homens e mulheres. Para os casos de comorbidades, a pessoa deve levar também, atestado e/ou laudo médico que demonstre pertencer ao grupo de comorbidades ou as três últimas receitas com validade máxima de seis meses (documentos originais e cópias).



Calendário de vacinação - Belford Roxo



Sem comorbidades



55 anos ou mais

03/06 – homens - 8h ao meio-dia (Feriado de Corpus Christi)



54 anos ou mais

04/06 - mulheres – de 8h ao meio-dia (Sexta-feira)

05/06 - homens – de 8h ao meio-dia (Sábado)

07/06 – mulheres – de 8h às 17h (Segunda-feira)

08/06 - homens – 8h às 17h (Terça-feira)



Locais de vacinação



Drive thru (primeira e segunda dose):

- Uniabeu – Rua Itaiara, 301, Centro



1ª dose e 2ª dose:

- Policlínica de Heliópolis;

- Policlínica Itaipu;

- Policlínica Parque Amorim;

- Policlínica Parque São José;

- Policlínica Wona.

- Policlínica de Santa Maria

- USF Maria Anésia de Araújo Silva (Jardim Glaúcia/Redentor)

- Ciep Municipalizado Casemiro Meirelles (Centro, próximo à Via Dutra)

- Ciep Municipalizado Ministro Gustavo Capanema (Nova Aurora)

- Ciep Municipalizado Constantino Reis (São Bernardo)



Pessoas com comorbidades



Calendário de vacinação para pessoas de 35 a 45 anos



03/06 - mulheres - de 8h ao meio-dia (Feriado de Corpus Christi)

04/06 - homens - de 8h ao meio-dia (Sexta-feira)

05/06 - mulheres – de 8h ao meio-dia (Sábado)

07/06 - homens – de 8h às 17h (Segunda-feira)

08/06 – repescagem – de 8h às 17h (Terça-feira)



Grávidas e puérperas com comorbidades (acima de 18 anos)



A vacinação contra a Covid-19 das gestantes e puérperas acima de 18 anos está sendo feita na Clínica da Mulher (Rua Dona Joaquina, s/n, Centro), de 8h ao meio-dia.



É necessário apresentar identidade, CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência de Belford Roxo, atestado e/ou laudo médico que demonstre pertencer ao grupo de comorbidades ou as três últimas receitas com validade máxima de seis meses (documentos originais e cópias).