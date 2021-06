Os jogadores do SE Belford Roxo comemoram a vitória na estreia da Série C do Cariocão - Marcos Leandro / SEBR

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 23:35 | Atualizado 04/06/2021 00:10

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo estreou com o pé direito em competições oficiais. Nesta quinta-feira (03/06), os belforroxenses venceram o Barcelona Rio, por 2 a 1, no início da caminhada na Série C do Campeonato Carioca. A partida aconteceu no Estádio do CFZ, no Recreio dos Bandeirantes, contando com o brilho do experiente atacante Allan Barreto, que marcou os dois gols do time da Baixada Fluminense, sendo um deles de bicicleta.

A partida no CFZ foi bem disputada, com o SE Belford Roxo chegando a vitória no final Marcos Leandro / SEBR

Na primeira etapa, o Belford Roxo mostrou superioridade sobre o adversário, mas não conseguiu converter em gols, porem na etapa complementar tudo mudou. Logo aos cinco minutos, Hudson achou Rafael Lucas, que cruzou pra área, Allan acertou uma linda bicicleta, abrindo o placar para o tricolor. Golaço. Quatro minutos depois, após pênalti cometido por Rafael, David contou com a sorte e empatou para o Barcelona.

Quando a partida parecia se encaminhar para um empate amargo, Allan foi derrubado dentro da área e converteu a penalidade, dando números finais ao duelo.

Com os dois gols, o artilheiro Allan chegou à marca de 181 gols, no futebol carioca.



"Toda estreia é complicada, eles já haviam estreado e a gente não, então sempre tem aquela ansiedade, às vezes a bola não entra e o jogo foi assim, a gente criou diversas oportunidades, a bola não entrou no primeiro tempo, mas na segunda a bola entrou e conseguimos sair com a vitória"



O Belford Roxo foi a campo com: Werneck; Moysés, Rafael, Ina e Marcos Japão; David (Oliveira), Marlon (Rincon), Marcos Felipe (Dentinho) e Rafael Lucas (Jean Cláudio); Hudson (Jeferson) e Allan - TEC: Diego Brandão.



O próximo jogo do SE Belford Roxo será contra o SE Búzios, no Estádio Alair Correa, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.