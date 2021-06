Segundo relatos, a Guarda foi até o local indicado, onde conseguiu deter o indivíduo. A proprietária do estabelecimento reconheceu o homem - Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 17:27 | Atualizado 04/06/2021 17:28

Belford Roxo - Um homem foi preso em flagrante, na noite desta quinta-feira (03/06), após assaltar um comércio, no bairro Santa Amélia, em Belford Roxo. A prisão foi feita pela Guarda Civil Municipal.

De acordo com a ocorrência, por volta das 19h30, os agentes estavam em patrulhamento quando foram informados sobre um assalto a um comércio, próximo a Rua Crisântemos. Segundo os relatos, a Guarda foi até o local indicado, onde conseguiu deter o indivíduo. A proprietária do estabelecimento reconheceu o homem, relatando que o mesmo a ameaçou como se estivesse com uma arma de fogo e pediu que lhe entregasse o dinheiro do caixa.

Os agentes deram voz de prisão em flagrante e procederam com o acusado e a vítima para à 54ª DP, para registro da ocorrência.