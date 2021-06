Thiago André disputará sua segunda Olimpíadas - WAGNER CARMO/CBAt

Publicado 06/06/2021 23:02 | Atualizado 06/06/2021 23:16

Belford Roxo - A cidade de Belford Roxo terá seu representante nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no mês de julho, no Japão. O esportista de atletismo, Thiago André, de 25 anos, natural da cidade, atingiu o índice olímpico, ao correr os 800 metros, em 1min44s92, dentro da marca exigida pela Federação Internacional de Atletismo, que era de 1min45s20. O tempo garantiu ao corredor, neste domingo (06/06), o título do Torneio Atletismo Paulista, no Centro Olímpico, em São Paulo.

Thiago André disputará sua segunda Olimpíadas. Em 2016, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o atleta competiu nos 1.500 metros, ficando em 11º nas eliminatórias. O atleta belforroxense ainda tem esperança de novamente competir nos 1.500 metros, pela cota por pontos. Ele atualmente é o 35º do mundo, e 45 atletas farão parte do programa da prova na Olimpíada.

