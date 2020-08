Bairro do Caramujo, em Niterói, ganha parque socioesportivo e já abre inscrições

NTERÓI – O Caramujo recebeu neste domingo (16) a última parte do Parque Esportivo e de Inclusão Social. O espaço conta com quadra poliesportiva coberta, campo de futebol, pista de atletismo, pista de bicicross e skate park, os quais serão utilizados por moradores do bairro e adjacências. Serão aproximadamente 30 modalidades de atividades oferecidas no local. Nesta segunda, dia 17, já começam as inscrições para as atividades individuais conforme regras estabelecidas pela Prefeitura de Niterói na faixa Amarelo 2 do Plano de Transição para o Novo Normal. O prefeito Rodrigo Neves relembra o histórico do Caramujo e o investimento que o bairro recebeu ao longo dos últimos anos.

“O Caramujo vai ser um bairro modelo de Niterói, graças à confiança de cada morador. Nasci e fui criado na Zona Norte e, ao longo da vida, tive vários amigos daqui e eu ficava indignado que o Caramujo só saía no jornal nas páginas policiais. Quando assumi a Prefeitura, há sete anos, esse bairro estava destruído. Qualquer chuva, os moradores sofriam com os possíveis deslizamentos. Fizemos obras de contenção das encostas que não aparecem, que não têm visibilidade, mas que dão tranquilidade aos moradores e essas obras salvaram muitas vidas nos últimos anos. Fizemos creche e escola de ensino fundamental que, mesmo com tantos moradores, não existia no bairro. O papel do poder público é distribuir a riqueza, promover a justiça social e diminuir a desigualdade”, destaca o prefeito.

O administrador regional do Fonseca e Adjacências, Oto Bahia, reforça que as atividades previstas para o Parque Esportivo integram três eixos de atuação: esporte, cultura e cidadania, e atenção social. “O Parque vai abrigar em torno de 30 atividades esportivas, incluindo modalidades olímpicas, e a ideia é que seja um polo de geração de oportunidades para o bairro do Caramujo e adjacências, buscando salvar vidas através do esporte. Dentre as atividades teremos atletismo, skate, bicicross, levantamento de peso olímpico, jiu-jitsu, muay thai, futebol, vôlei, basquete, handebol, ballet, futebol de salão e society, luta greco-romana, muro de escalada e judô. A expectativa é de termos 1.200 pessoas entre crianças, jovens e adultos, a partir dos 7 anos. Também teremos projetos para a terceira idade”, explica o administrador.

O presidente da Associação de Moradores do Caramujo, Michel Ramos Moreira, conta que o espaço vai trazer oportunidade e qualidade de vida para a comunidade. “O Parque Esportivo vai transformar nosso bairro. Antes os moradores não tinham uma área de lazer. Quando eu era mais novo, íamos para outros bairros para jogar uma bola. Agradeço o olhar carinhoso que tiveram para nosso bairro que só tinha mato e hoje ganhamos uma área de lazer de onde podem sair vários campeões. Com esse complexo, podemos caminhar para um futuro melhor com mais oportunidades e qualidade de vida para a comunidade”, diz Michel.

Moradora do bairro, Jamille dos Santos da Costa, de 5 anos, está ansiosa para começar as atividades. “Eu quero fazer ballet e também vou tentar fazer corrida no campo lá de baixo. Na minha creche tem equipes de futebol e eu gostava”, exclama ela.

Inscrições – A partir desta segunda-feira, 17 de agosto, as inscrições estarão abertas para as atividades individuais. A Prefeitura de Niterói, em parceria com a Viva Rio, vai iniciar as atividades observando todos os protocolos e recomendações de segurança estabelecidos dentro do Plano de Transição Gradual para o Novo Normal. Será possível escolher entre bicicross, skate, corrida, ginástica olímpica, salto em distância, salto triplo, levantamento de peso, basquete, futebol de campo, futsal, handebol, vôlei, capoeira, jiu jitsu, luta greco-romana, muay thai, balé, jazz, zumba, ginástica para idosos. Também serão oferecidas aulas de artesanato, arte com reaproveitamento, teatro, educação ambiental, além de atendimento social, grupos de conversa e palestras.