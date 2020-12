Os ambientes da livraria no casarão de três andares, onde funcionou o restaurante Balada Mix, foram muito elogiados por quem passou pelo local Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/12/2020 18:41 | Atualizado 12/12/2020 18:45

Niterói - Com todos os cuidados necessários, a badalada livraria atraiu muitos niteroienses para sua abertura neste fim de semana.

Uma das livrarias mais famosas do País foi inaugurada no coração de Niterói: a Livraria da Travessa. Fundada em 1986 e composta por filiais no Rio de Janeiro, São Paulo e Portugal, a livraria ficará na Rua Tavares de Macedo, Icaraí, no imóvel de três andares do antigo Balada Mix.



Além da venda de livros, cds, dvds e e-books, também possui restaurante e um auditório para cursos e palestras. O empreendimento fez ainda melhorias na calçada em frente ao estabelecimento e criou um espaço de convivência no mobiliário urbano.