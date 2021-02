Material foi produzido com conteúdo e exercícios elaborados a partir de sugestões dos professores da rede Foto Luciana Carneiro

Publicado 26/02/2021 10:03

Niterói - A Secretaria Municipal de Educação e a Fundação Municipal de Educação iniciaram a entrega dos cadernos pedagógicos para as escolas. O material será usado por professores e alunos no ano letivo de 2021. Seguindo o Plano de Retomada das Aulas, também continua a distribuição dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e de materiais de uso coletivo, como álcool em gel e lixeiras com pedal – medidas que previnem a transmissão do novo coronavírus.



“Agiremos com responsabilidade e de acordo com os protocolos sanitários, reafirmando a valorização da vida. Já adquirimos os materiais de segurança e elaboramos um plano logístico para que os equipamentos sejam entregues o mais rápido possível nas escolas da rede”, reforça o secretário.





O presidente da Fundação Municipal de Educação, Fernando Cruz, ressalta que a aquisição e a entrega eficiente desses materiais fazem parte do Plano de Retomada das Aulas, desenvolvido pela Prefeitura de Niterói. O documento tem como objetivo direcionar todas as ações necessárias para a retomada do calendário escolar.





“O planejamento prevê diversas ações estruturantes e de desenvolvimento pedagógico para o retorno das aulas. Inclui treinamento e formação para as equipes que estarão nas escolas, limpeza e sanitização dos espaços, distribuição de equipamentos, formação das escolas e distribuição de material informativo”, explica.





Os cadernos pedagógicos “Caminhos de Aprendizagens” estão sendo entregues às escolas para serem distribuídos a todos os alunos do Ensino Fundamental, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA), a partir do início do calendário escolar. Ao todo serão oito cadernos por aluno, utilizados desde a primeira semana de aula até o encerramento do ano letivo.





Tudo foi produzido com conteúdo e exercícios elaborados a partir de sugestões dos professores da rede. Para os 1° e 2° ciclos, o conteúdo é visto a partir de atividades integradas, já nos 3° e 4° ciclos, o caderno está organizado seguindo os nove componentes curriculares da rede, incluindo língua estrangeira (inglês e espanhol), educação física e artes.





Já foram encaminhadas às 94 unidades: 208 termômetros, mais de 66 mil máscaras de tecido, 7 mil frascos de sabonete líquido, 60 bombonas (5 litros) de sabonete líquido e 8 mil frascos de álcool em gel, além de 850 lixeiras com pedal. Serão ainda distribuídos face shield e tapetes sanitizantes.



As unidades estão recebendo ainda um mutirão de limpeza e capina realizado por funcionários da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), assim como obras de manutenção e reforma. Além disso, todas as escolas da Rede Municipal serão sanitizadas.