Logo que o serviço foi inaugurado, cinco pessoas já receberam uma carta de encaminhamento para entrevista de emprego na unidade Foto Douglas Macedo

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 10:03

Niterói - Niterói ganhou, nesta quinta-feira (25), uma unidade do Sistema Nacional de Emprego (Sine), que vai funcionar no Núcleo de Atendimento ao Empreendedor (NAE) da Prefeitura de Niterói, na Avenida Feliciano Sodré, no Centro. O governador do Estado do Rio, Cláudio Castro, e o prefeito de Niterói, Axel Grael, assinaram acordo de cooperação para o funcionamento do órgão, que será gerido pela Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Niterói.



O Sine oferece serviços como captação de vagas, intermediação de mão-de-obra, habilitação ao seguro-desemprego e carteira de trabalho. A parceria da Prefeitura de Niterói com o Governo do Estado busca otimizar o acesso ao trabalho, orientar os trabalhadores e adequar a demanda do mercado e da força de trabalho em todos os níveis de capacitação.



“O NAE é um equipamento público recente, implantado pela Prefeitura de Niterói, e que agora ganha uma dimensão muito maior com a chegada do Sine. Com essa parceria, vamos fazer com que essas pessoas que estão buscando emprego possam ter mais oportunidades. Parabenizo e agradeço o esforço do governo do estado na realização de parcerias para que possamos avançar. A Prefeitura está trabalhando para proteger empregos em Niterói e, com a abertura do Sine, a cidade avançará ainda mais nesta área”, observou o prefeito Axel Grael.



Axel Grael lembrou que, para superar as dificuldades provocadas pela pandemia do coronavírus, Niterói está apoiando, desde abril de 2020, cerca de 50 mil famílias através de programas como o Renda Básica Temporária. Além disso, em programas como o Empresa Cidadã, Niterói Supera e Supera Mais, o município está auxiliando as micro e pequenas empresas da cidade para que elas possam manter seus postos de trabalho e enfrentar esse período.



“Essa parceria é mais uma das ações de governo para conseguirmos tirar o estado do Rio dessa situação difícil. Temos aqui em Niterói uma Prefeitura organizada, que soube organizar os seus recursos. Vocês aqui estão de parabéns por essa gestão responsável. Temos que trabalhar para o desenvolvimento econômico do nosso estado, na geração de riqueza, de emprego e renda”, observou o governador Cláudio Castro.



O evento contou ainda com a participação do vice-prefeito, Paulo Bagueira, dos secretários municipais de Desenvolvimento Econômico, Américo Diniz, Fazenda, Marília Ortiz, Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Ellen Bennedeti, Administração, Luiz Vieira, Obras, Vicente Temperini, da primeira dama do estado, Analine Castro, e do coordenador municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Brizola Neto.



Núcleo de Atendimento ao Empreendedor (NAE) – O NAE tem a missão de fortalecer os negócios locais para a retomada econômica pós pandemia na cidade. A Prefeitura de Niterói está disponibilizando o espaço para empreendedores do município, que podem utilizá-lo como um ambiente inspirador e colaborativo para quem quer desenvolver, aprimorar ou iniciar negócios. Além do coworking, o local também está abrigando a Casa do Artesão.



Funcionando na Avenida Feliciano Sodré, 43, no Centro, o casarão já abrigou uma unidade do Ministério da Agricultura e foi todo reformado pela Prefeitura para criar uma atmosfera que leve os empreendedores a promoverem iniciativas que possam contribuir para o crescimento do seu negócio, alavancando vendas, ou mesmo para aqueles que pretendem iniciar sua empresa e não sabem como agir.



Conta com três salas de reunião, espaço de coworking para até 20 micro e pequenos empresários, sala de atendimento, espaço de convivência, auditório/sala de treinamento com capacidade até 80 empreendedores, além de um laboratório para desenvolvimento de startups.



Premiação - O prefeito Axel Grael acompanhou o governador Cláudio Castro na cerimônia de premiação do IV Concurso de Cafés Especiais do Estado do Rio de Janeiro, no Horto do Fonseca. O concurso tem abrangência estadual, congregando todas as regiões cafeicultoras do estado do Rio de Janeiro e tem o objetivo também de incentivar e ampliar a produção deste segmento.



“Estou muito feliz por Niterói receber esse evento de premiação de produtores de café do nosso estado. Sou engenheiro florestal e fiz muitos cursos aqui no Horto do Fonseca, é um lugar especial para mim. É uma grande alegria ver a atividade do café voltando com força e qualidade ao nosso estado”, destacou o prefeito Axel Grael.



O governador destacou a importância de incentivar a produção agrícola com a compreensão das vocações do estado do Rio de Janeiro.



“Essa premiação é um exemplo de que há muito que pode ser feito para o desenvolvimento econômico do estado. Vi uma experiência em Israel, que conseguiu produzir em um local árido através de um grande projeto de. Se eles conseguiram levar água para o deserto, podemos também promover a agricultura do nosso estado através do uso da tecnologia. Temos uma grande oportunidade de quebrar paradigmas em nosso estado apoiando os nossos produtores”, ressaltou o governador.