Niterói - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Niterói fará na sexta-feira (26) a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 em profissionais de saúde autônomos, com mais de 60 anos, que receberam a primeira dose nos dias 04 e 05 de fevereiro. A imunização será realizada nas policlínicas do Barreto, Fonseca, São Lourenço, Vital Brazil, Itaipu e Piratininga, e no drive thru no Campus Gragoatá da UFF. Nesta quinta-feira (25), não haverá vacinação para este público.



Para receber a segunda dose, o profissional de saúde autônomo precisa levar documento de identidade com foto, CPF, registro profissional e comprovante da primeira dose.



A entrada nas policlínicas será das 8h às 16h, com imunização até 17h. A vacinação no drive thru acontecerá das 8h às 17h.



Nesta quarta-feira (24), a SMS recebeu 7.800 doses da vacina AstraZeneca/Oxford para serem aplicadas como primeira dose. A convocação do público-alvo e as datas para a imunização serão anunciadas em breve.



Niterói está programando a vacinação contra a Covid-19 de acordo com a quantidade de vacinas repassada pelo Governo do Estado, respeitando os grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. A população pode consultar qual grupo está sendo convocado para a imunização nas redes sociais, no site oficial da Prefeitura e pelo número 153.



Até a última sexta-feira (19) o município contabilizou um total de 24.011 pessoas vacinadas. Deste número, 16.407 são profissionais de saúde, 6.125 idosos com 86 anos ou mais, 679 idosos com 86 anos ou mais institucionalizados, 688 idosos com 86 anos ou mais acamados, 75 deficientes institucionalizados e 37 quilombolas.



Endereços:



Policlínica Sérgio Arouca - Rua Vital Brasil Filho, s/nº - Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella - Rua Presidente Craveiro Lopes, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu - Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva - Avenida Jansen de Melo, s/nº - São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March - R. Desembargador Lima Castro, 238 - Fonseca

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111 – Piratininga.



Drive thru da Universidade Federal Fluminense (UFF) - Campus Gragoatá - Rua Alexandre Moura, 8 - São Domingos. O posto estará aberto das 8h às 17h e terá capacidade para atender oito veículos por vez.