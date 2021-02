Por O Dia

Publicado 26/02/2021 00:00

A niteroiense Paula Tebett ganhou destaque internacional ao sair na capa da revista 'High Profile'. Aos 39 anos, a profissional brasileira de marketing digital, jornalista, palestrante e criadora de conteúdo foi eleita pela revista de Londres a rainha brasileira das mídias sociais.

Paula trabalha com marketing digital há mais de 13 anos. Depois que se formou em jornalismo, no ano de 2002, fez um MBA em marketing, se apaixonou por isso e acabou no marketing digital. Agora usa seus muitos anos de treinamento para ajudar empresas e profissionais com estratégias de marketing digital, além de dar palestras e criar conteúdo.

"Minha forma de ensinar é muito mais fácil para as pessoas entenderem. Tento dar conselhos práticos às pessoas, de um jeito divertido e lúdico. Quando comecei a fazer as coisas da minha maneira, comecei a receber mais atenção, e até mesmo algumas celebridades brasileiras entraram em contato comigo. Quero ter certeza de que meu trabalho está acessível a todos, mesmo que eles não saibam nada sobre marketing. É isso que me diferencia dos outros profissionais: faço questão de apresentar as informações de forma simples e bem explicada", revela.

Alguns momentos são marcantes na carreira da social media como quando há um ano e meio, a mLabs, que é uma plataforma de gerenciamento de mídia social na América do Sul através do seu fundador e CMO, Rafael Kiso, comentou em um dos seus posts que ele era "Sensacional".

"Eles entraram em contato comigo para marcar um encontro, e agora sou contratada para criar conteúdo para os canais de mídia social da empresa. Trabalhar com eles abriu muitas portas para mim, sou muito grata por essa oportunidade", conta.

"Outro momento de orgulho foi quando cobri como repórter o maior evento de vendas e marketing da América Latina, que acontece em Florianópolis. Havia palestrantes de todo o mundo, de empresas como Google e Facebook, e eu tive a chance de entrevistar profissionais e brincar com eles, o que foi absolutamente ótimo", completa ela.

Apesar de todos passarem um ano de 2020 muito difícil por conta da pandemia, em termos de negócios, Paula não tem do que se queixar. "A pandemia foi terrível para todos de maneiras diferentes. Há muita tristeza e perda. No entanto, em termos de negócios, para ser honesta, me trouxe o melhor ano que já tive para ganhar dinheiro. Todo mundo estava procurando por marketing digital. Na verdade, foi o termo mais pesquisado no Google aqui no Brasil no ano passado. Foi um bom ano para mim. Só que muitas coisas que eu tive que recusar, por causa da logística de ter minha filha em casa e ter que alfabetizá-la em casa. De repente, eu tinha menos da metade do dia livre, então para muitas oportunidades eu tinha que dizer 'não'. Claro, muitos eventos que eu tinha programado para fazer ou estava escalada para participar também foram adiados, mas, no geral, não posso reclamar, porque ganhei muita visibilidade on-line", afirma.

Paula ministra também diversos cursos de mídias digitais de maneiras simples e prática para empreendedores.