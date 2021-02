Para Axel, será preciso trabalhar para que a Covid-19 não acentue as desigualdades sociais Foto Berg Silva

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 13:01

Niterói - O prefeito Axel Grael participou nesta terça-feira (23) da abertura dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Niterói. Em seu discurso, o chefe do Executivo Municipal apresentou os principais projetos de sua gestão para a cidade. Além disso, destacou os desafios para o enfrentamento à pandemia do coronavírus e as estratégias para a retomada econômica e a redução das desigualdades no município.



“Tenho certeza de que Niterói continuará avançando contando com a parceria entre o Executivo e o Legislativo, cada um com sua função institucional, mas ambos trabalhando em torno de um projeto de cidade claro, que já mostra resultados e tem a aprovação dos niteroienses. Com a união de toda a sociedade e a republicana relação entre os poderes, Niterói vai seguir à frente, cada vez mais orgulhosa, igualitária, inovadora, próspera, integrada, solidária, sustentável, inclusiva, participativa e transparente”, disse o prefeito.



Axel Grael foi recebido pelo presidente da Câmara, vereador Milton Cal. Estiveram presentes também o vice-prefeito Paulo Bagueira, o secretário executivo da Prefeitura de Niterói, Bira Marques, a secretária municipal de Fazenda, Marília Ortiz, e a secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Ellen Benedetti, entre outros integrantes da administração municipal.



O prefeito ressaltou que a necessidade de união de esforços para suplantar os obstáculos impostos pela pandemia do novo coronavírus.



“A diminuição da atividade econômica, a queda da arrecadação e o aumento do desemprego são apenas alguns dos indicadores de que este ano será especialmente desafiador. Os mais de 5 mil municípios brasileiros terão em comum a missão de detectar suas potencialidades, definir políticas públicas e buscar recursos com objetivo de minimizar os efeitos da pandemia. Em Niterói, a expectativa é que a retomada tenha contornos menos traumáticos pois, nos últimos anos, durante a gestão do prefeito Rodrigo Neves, o município apostou no planejamento estratégico e gestão fiscal responsável para garantir a racionalização dos gastos, transparência e assertividade dos investimentos”, destacou.



Axel Grael afirmou que, em seu mandato, não medirá esforços para manter obras e políticas públicas estruturantes, garantindo a geração de empregos e melhoria na qualidade de vida dos cidadãos. Segundo o prefeito, a defesa da saúde e da economia devem ser prioridades.



“Mais do que nunca, precisamos ter um olhar voltado à população em vulnerabilidade social. Manteremos a gestão da cidade com um olhar integrador, mas com prioridade para os que mais precisam: com transparência, participação, legalidade, integridade e correção, com planejamento e com base na ciência, na boa técnica e nas melhores práticas”.



Entre os projetos apresentados pelo prefeito Axel Grael para os próximos quatro anos estão a implantação da Nova Alameda e do Terminal de Integração do Caramujo e o prosseguimento das obras de drenagem e infraestrutura na Região Oceânica. Ele lembrou que a despoluição do sistema lagunar já começou a sair do papel, com a implantação do Parque Orla Piratininga, e ressaltou a intenção de impulsionar a revitalização do Centro e de expandir o Niterói Presente para todas as regiões da cidade, além de ampliar as ações do Pacto Niterói contra a Violência.



“Durante o processo eleitoral, reunimos sugestões que embasarão o plano Niterói na próxima década. Trata-se de uma atualização do Plano Estratégico Niterói Que Queremos, lançado em 2013. O documento, em sintonia com valores democráticos e de cidadania, foi elaborado com ampla participação popular, norteou as ações da administração municipal nos últimos anos e servirá como base para os próximos anos”, apontou o prefeito.



Principais pontos do pronunciamento:



Retomada Econômica - Entre as ações previstas pela Prefeitura de Niterói está o desenvolvimento de um ecossistema de inovação, em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Serão desenvolvidos os projetos do Polo Logístico do Mar, além do Novo Mercado Municipal, Nova Orla e apoio ao Turismo. Também será colocado em prática um programa de melhorias habitacionais, com medidas para a geração de emprego e renda nas comunidades, além das obras que levarão mais segurança e dignidade para os niteroienses em maior situação de vulnerabilidade social.



Urbanismo e Mobilidade - A Zona Norte será foco de um novo ciclo de investimentos, que inclui a implantação da Nova Alameda e do Terminal de Integração do Caramujo. Toda a Região Oceânica será alcançada pelas obras de drenagem e infraestrutura que já beneficiaram mais de 200 ruas.



Sustentabilidade e meio ambiente - A despoluição do sistema lagunar já começou a sair do papel, com a implantação do Parque Orla Piratininga, projeto premiado que vai solucionar um problema histórico. Será alcançada a universalização do saneamento básico, imprescindível não apenas para as questões relacionadas ao Meio Ambiente, mas para a saúde e dignidade dos niteroienses.



Cidade Inteligente - O objetivo é fortalecer Niterói como referência de Cidade Inteligente, com promoção da conectividade em áreas de vulnerabilidade social e uma gama de projetos que coloquem, cada vez mais, o poder público municipal como um agente facilitador para os cidadãos. Ações intersetoriais farão com que Niterói seja, mais do que nunca, reconhecida como um município onde os serviços públicos são marcados pela excelência, os gastos públicos são controlados e os investimentos são planejados e assertivos.



Saúde - Modernização do sistema de saúde, com a implantação do prontuário eletrônico. O programa Remédio em Casa será expandido e o Programa Médico de Família vai alcançar 100% do público-alvo.



Educação - Entre as ações estão a ampliação da oferta do horário integral nas escolas da rede. Neste momento, as prioridades são combater a evasão escolar e garantir a retomada das aulas presenciais com segurança para alunos, professores e demais profissionais envolvidos. Está sendo realizado um amplo investimento na infraestrutura das escolas, permitindo o acesso a ferramentas tecnológicas que hoje se fazem importantes para o ensino. O cenário é um convite a uma ampla reflexão acerca de modelos pedagógicos mais atraentes para as crianças, que precisam ser conquistadas pelo conhecimento e incentivadas a explorar suas potencialidades.



Segurança - A Segurança Pública se manterá como prioridade para a Prefeitura de Niterói. O Niterói Presente será expandido para todas as regiões da cidade e as ações do Pacto Niterói contra a Violência, que incluem iniciativas de inclusão e prevenção, serão ampliadas. Programas como o Niterói Jovem EcoSocial e o Aprendiz – Música na Escola vão avançar ainda mais.