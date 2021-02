Taxista deve ficar atento porque a as datas da vistoria foram agrupadas pelo número da autonomia Imagem Internet

Publicado 25/02/2021 11:10 | Atualizado 25/02/2021 11:11

Niterói - A Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade de Niterói divulgou na última terça-feira (23) o calendário de vistoria para táxis, ônibus e veículos do transporte escolar, comunitário e por fretamento da cidade. Os agendamentos devem ser feitos através do telefone (21) 2710-1134 de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.



O formulário de vistoria deverá ser impresso através do site da Secretaria de Urbanismo (urbanismo.niteroi. rj.gov.br). O documento deverá ser apresentado no ato da vistoria junto com os demais documentos originais mencionados no próprio formulário. A retirada do selo anterior e a afixação do atual nos veículos será realizada somente pelo fiscal responsável pela vistoria.







Táxis - Os veículos vistoriados e aprovados receberão o selo de vistoriado 2021 e ainda o cartão de identificação do permissionário e seu auxiliar



O taxista deve ficar atento porque a as datas da vistoria foram agrupadas pelo número da autonomia:



De 0001 a 0600 - de 08 de março a 09 de abril



De 0601 a 1100 – de 12 de abril a 12 de maio



De 1101 a 1600 - de 13 de maio a 01 de junho



De 1601 a 1905 - de 07 de junho a 30 de junho







Ônibus - O agendamento seguirá o número final da placa dos coletivos:



Finais 1, 2, 3 e 4 serão vistoriados entre 08 de março e 09 de abril.



Finais 5, 6, 7 e 8 serão vistoriados entre 12 de abril e 12 de maio.



Finais 9 e 0 serão vistoriados entre 13 de maio e 11 de junho.







Transporte escolar, comunitário, turístico e cultural, além de veículos de frete e carga mediante fretamento seguirá a seguinte ordem:







Transporte Escolar - Todos os veículos cadastrados serão vistoriados entre 08/03/2021 e 09/04/2021.







Frete e Carga, Privado Mediante Fretamento, Comunitário e Transporte Turístico e Cultural - Todos os veículos cadastrados serão vistoriados entre 08/03/2020 e 09/04/2021.