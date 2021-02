Ingresso é gratuito, limitado a 02 por CPF Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 10:03

Niterói - O Carnaval já passou, não teve folia este ano por conta da pandemia do novo coronavírus, mas no Teatro Popular Oscar Niemeyer vai rolar! No sábado, dia 27 de fevereiro, das 19h às 20h, a apresentação fica por conta do Grêmio Recreativo e Cultural Garra de Ouro.







A Escola de Samba e Ponto de Cultura de Niterói foi criada em 2003, na comunidade da Garganta, no Largo da Batalha e surgiu da ideia de se criar uma agremiação com o grande objetivo de evidenciar temas e situações do cotidiano do cidadão em geral, mas, sobretudo, em particular, do povo negro, suas comunidades, tradições, ancestralidade e história. Com viés de resistência, a escola tradicionalmente desenvolve enredos ligados à representatividade do povo negro em todas as áreas do conhecimento e das artes, com destaque para Luiz Gama, Heitor dos Prazeres, Tia Ciata e, mais recentemente, no carnaval de 2020, o enredo que homenageou as escritoras negras brasileiras. Levou para o desfile em Niterói, estrelas da grandeza de Conceição Evaristo, Eliana Alves Cruz, Lia Vieira e Débora Moreno.







Além dos desfiles de carnaval, a agremiação desenvolve projetos culturais, bem como ações sociais, além de premiações, apresentações de sambas de enredo e agremiações, realização e participação em oficinas, rodas de conversa e seminários.







Atualmente, executa o projeto selecionado pelo Edital nº 9/FAN chamado “Oficina de Literatura e Arte Garra de Ouro - Negra Autoria”, para a realização de oficinas de literatura, dança, grafite e outras linguagens.







Ficha:







Presidente - Cidiclei Eugênio,



Presidente de Honra - Sidnei dos Santos



Vice-Presidente - Antônia Rodrigues (Tunica).







Protocolos Sanitários:







O Teatro vai seguir todos os protocolos sanitários definidos pela Secretaria Municipal de Saúde, que incluem a disponibilização de álcool em gel para higienização das mãos, aferição de temperatura na entrada, obrigatoriedade do uso de máscaras, tapetes sanitizantes e filas demarcadas, respeitando as medidas de distanciamento social. O teatro funcionará com 30% da capacidade.



Os assentos das cadeiras ficarão isolados para que haja o distanciamento de 2 metros entre cada espectador, entre outras medidas. O palco, a plateia e demais dependências passarão por higienização após as apresentações.



A equipe do Teatro foi capacitada nos protocolos sanitários e vai orientar os espectadores quando necessário. A aquisição de ingressos e distribuição de senhas será feita online, para evitar contato e aglomerações. No dia do evento, o espectador deve levar dispositivo móvel (celular, tablet) com o ingresso visível na tela para que possa ser efetuada a leitura do QR Code para validação da entrada.







Serviço:



Garra de Ouro

Música

Presencial

Data: 27 de fevereiro



Horário: das 19h às 20h



Local: Teatro Popular Oscar Niemeyer



Endereço: Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n – Caminho Niemeyer, Centro, Niterói – RJ.







Ingresso: Gratuito, limitado a 02 por CPF. Reserva somente online no site da Sympla. Até quarta estará disponível para aquisição do ingresso. Favor não imprimir o ingresso. No dia do evento, trazer dispositivo móvel (celular, tablet) com o ingresso visível na tela para que possa ser efetuada a leitura do QR Code para validação da entrada.