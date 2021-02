Residentes e visitantes de Niterói poderão participar da pesquisa pelo link http://consultas.colab.re/cicloturismoniteroi. Imagem Internet

Publicado 25/02/2021 11:05

Niterói - A Prefeitura de Niterói quer incentivar o uso da bicicleta para o turismo e busca saber o perfil do turista que usa esse tipo de transporte nos seus deslocamentos. O objetivo é desenvolver políticas públicas para facilitar o acesso dos ciclistas aos pontos turísticos do município e incentivar ainda mais o uso da bicicleta pelos niteroienses e visitantes. Para isso, o aplicativo Colab será usado para uma pesquisa que visa à construção de um perfil inédito do cicloturista. A partir desta terça-feira (23), residentes e visitantes de Niterói poderão participar da pesquisa pelo link http://consultas.colab.re/cicloturismoniteroi.



“A pesquisa integra o projeto conceitual para o Plano Municipal de Cicloturismo, que a Coordenadoria Niterói de Bicicleta está desenvolvendo em parceria com a Secretaria de Urbanismo e outros setores da Prefeitura. Esse plano será uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento do turismo por bicicleta em Niterói, aproveitando o enorme potencial que a cidade possui na área. O cicloturismo é um conceito amplo e que oferece soluções para alguns dos desafios atuais, como a retomada econômica de forma sustentável e social”, explica o coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões.



O cicloturismo é uma forma de turismo que consiste em viajar ou passear utilizando a bicicleta como principal meio de transporte, e é uma maneira saudável, econômica e sustentável de se fazer turismo.