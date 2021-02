Também participaram da cerimônia o Secretário de Saúde Rodrigo Oliveira, o Secretário de Direitos Humanos Raphael Costa, a presidente da FeSaúde Anamaria Schneider, além da Subsecretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e grupos do movimento negro Imagem Divulgação

Niterói - Aconteceu nesta sexta-feira (26), na Câmara de Vereadores de Niterói, a cerimônia para celebrar a implantação das cotas raciais no concurso público da Fundação Estatal de Saúde. A convite da Prefeitura de Niterói, da Secretaria Municipal de Saúde e da FeSaúde, a vereadora Verônica Lima (PT) participou da reunião. Ela é a autora da proposta que garante reserva de 20% das vagas para a população negra. Também participaram da cerimônia o Secretário de Saúde Rodrigo Oliveira, o Secretário de Direitos Humanos Raphael Costa, a presidente da FeSaúde Anamaria Schneider, além da Subsecretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e grupos do movimento negro.



Com o apoio da Prefeitura e da Secretaria de Saúde, o processo seletivo fica marcado por seu pioneirismo, sendo o primeiro da cidade a contar com políticas afirmativas. Com a implementação desta medida, Niterói garante que profissionais negros ocuparão cada vez mais os espaços que durante muito tempo lhes foram negados. É uma importante vitória para a construção de um município mais justo e igualitário.