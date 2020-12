Erick Apolinário Vieira, de 14 anos, visto pela última vez na Rua Gavião Peixoto Imagem Internet

Niterói - Um adolescente, de 14 anos, é procurado pela família após desaparecer no bairro de Icaraí, Zona Sul de Niterói, na sexta-feira (4). Erick Apolinário é morador do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, e foi visto pela última vez por volta de 13h30 enquanto trabalhava vendendo doces.



O jovem esteve no local pela última vez no dia 3 de dezembro, sexta-feira passada, e, desde então, a família procura por notícias de Erick e pede ajuda para encontrá-lo.



Taiana Anastácia Viera, mãe do adolescente, contou qaue sempre leva os filhos junto dela para vender as balas e as crianças acabam ajudando, vendendo por outras ruas, mas sempre próximos. No dia do sumiço, Taiana marcou um ponto de encontro mas o menino não apareceu.



Ela conta que ainda esperou por cerca de uma hora e meia pelo menino, mas como não apareceu, decidiu voltar para casa e procurar pelo filho no dia seguinte.

Além de Erick, Taiana tem mais quatro filhos e mora na Grota, no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, com seu marido e seus filho. O adolescente de 14 anos é o mais velho.



O adolescente foi descrito como um adolescente tranquilo, responsável e que costuma frequentar a igreja com a família.