Servidores estaduais, aposentados e pensionistas agora só conseguem atendimento on-line Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 12/12/2020 19:14

Niterói - O cartaz não deixa dúvidas. A vida dos servidores estaduais que moram em Niterói acaba de ficar mais difícil.





Além dos servidores, aposentados e pensionistas, enfrentam mais uma dificuldade a mais neste fim de ano imposta pelo aumento dos contágios e internações por Covid-19. A agência do RioPrevidência que funciona na cidade suspendeu os atendimentos presenciais por causa do Mapa de Risco do coronavírus divulgado pelo Governo do Estado do Rio no último dia 2 de dezembro.





No Mapa, a Região Metropolitana II, que inclui Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá e Rio Bonito, foi enquadrada no nível de bandeira vermelha, o que significa alto risco de contágio por Covid-19.





Em comunicado sobre o fechamento da agência, o RioPrevidência afirma que "a iniciativa visa à valorização da vida e à diminuição de contágio, visto que os envolvidos: aposentados e pensionistas do Estado, servidores e prestadores de serviço merecem ser preservados em um momento tão difícil para todos".





O RioPrevidência afirma ainda que entrou em contato com servidores e aposentados que tinham atendimento presencial agendado e transferiu esses serviços para o sistema on-line.