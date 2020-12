Ecoturismo é a modalidade de turismo que mais cresce no mundo todo Foto Bruno Eduardo Alves

Por Luciana Guimarães

Publicado 11/12/2020 13:49 | Atualizado 11/12/2020 13:50

Niterói - Com o objetivo de identificar e mapear as trilhas existentes na cidade, a Prefeitura de Niterói lançou, na última quinta-feira (10), o Guia de Trilhas de Niterói, um livro sobre estes atrativos naturais, incentivando seu uso, divulgação e preservação. Foram listadas as trilhas ideais para trekking, escalada, mountain bike e para prática da educação ambiental.



Além da versão impressa, os usuários podem ter acesso ao Guia de Trilhas pelo site do Sistema de Gestão da Geoinformação (SIGeo) (http://sigeo.niteroi.rj.gov.br) ou pelo site da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (www.smarhs.niteroi.rj.gov.br), ou através de Qrcode.



“Lançamos hoje o Guia de Trilhas de Niterói, que será essencial para o ecoturismo e vai orientar niteroienses e turistas na contemplação da natureza, prática de esportes radicais e recreação, entre outras atividades que podem ser realizadas nas nossas florestas urbanas”, disse Eurico Toledo, secretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade. “O guia vem somar às publicações que nossa equipe técnica e voluntários desenvolveram ao longo da gestão, como o primeiro Atlas das Unidades de Conservação do Município de Niterói, o Guia Botânico e o Manual de Arborização Urbana de Niterói”.



Paulo Novaes, presidente da Niterói – Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), destacou que o ecoturismo é a modalidade de turismo que mais cresce no mundo todo e frisou que Niterói tem todos os equipamentos naturais para essa prática.



“Seria um desperdício que a nossa cidade, que tem 56% de seu território composto de áreas verdes protegidas, não soubesse aproveitar e divulgar suas belezas naturais. Niterói tem várias trilhas e caminhos que proporcionam uma paisagem onde o verde se mistura ao tecido urbano. O turismo é feito de divulgação e o guia de trilhas é mais uma ferramenta para destacar Niterói nos cenários nacional e internacional”.



O coordenador do Parque Natural Municipal de Niterói (Parnit), Alex Figueiredo, lembrou que somente no Parque da Cidade existe uma rede de 14 quilômetros de trilhas sinalizadas.



“Essa sinalização é resultado do trabalho da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do grupo de voluntários que temos no Parnit. Recuperamos e sinalizamos esses espaços para o uso dos cidadãos”, explicou Alex. “Os parques urbanos e unidades de conservação de Niterói dispõem de um potencial enorme para o ecoturismo tanto pela diversidade de ecossistemas, quanto pela disponibilidade de trilhas. Niterói está incluída na Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade através da Rota Darwin, trilha de longo curso implantada em 2018 pela Secretaria de Meio Ambiente”.



O Guia de Trilhas de Niterói foi uma parceria das secretarias municipais de Meio Ambiente e de Conservação.



“Temos que cada vez mais modernizar o acesso às trilhas, já que o cliente, que é a população da cidade, é exigente e nós temos que corresponder. Então é muito importante essa parceria transversal do Meio Ambiente com as outras secretarias”, destacou a secretária de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa.