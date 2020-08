Estrada Fróes ganha recapeamento em toda a extensão e nova iluminação com LED

NITERÓI - A Estrada Leopoldo Fróes, que liga Icaraí e São Francisco, recebeu diferentes intervenções nas últimas semanas, realizadas por equipes da Prefeitura. A via ganhou nova iluminação com lâmpadas de LED, recapeamento em toda a sua extensão e a requalificação da ciclofaixa. O trabalho de recapeamento aconteceu à noite para evitar impactos no trânsito. Já a nova iluminação começou a ser instalada no dia 1º de agosto e o trabalho já foi concluído. As 63 antigas luminárias de sódio foram substituídas por lâmpadas de LED de 130W, as quais, de acordo com a secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), Dayse Monassa, propiciam uma iluminação mais eficiente e ainda economizam no consumo e na manutenção, ajudando ainda ao meio ambiente.

“A manutenção dessas lâmpadas é muito mais prática e econômica. Além disso, a garantia de vida útil desses modelos é de até cinco anos, oferecendo mais segurança para o sistema. Estamos realizando a substituição das lâmpadas em algumas vias da cidade, como a Avenida Marquês do Paraná, no Centro, e a Rua Professor João Brasil, no Fonseca. A Transoceânica também já conta com este sistema de iluminação”, narra a secretária. Já a ciclofaixa está recebendo nova pintura e toda a sinalização será reforçada, seguindo o mesmo padrão do trabalho já realizado na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, no Centro, e na Rua São Lourenço, em Santana, com a implantação de dispositivos de redução de velocidade dos veículos, que visam a aumentar a segurança de ciclistas, pedestres e motoristas.