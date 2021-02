Inscrições podem ser feitas na Superintendência Municipal de Esporte, no Estádio Municipal Hermes Barcellos Foto: Lucas Madureira

Por Lucas Madureira

Publicado 13/02/2021 07:00

ARRAIAL DO CABO – Estão abertas as inscrições para aulas gratuitas de futsal, futebol de campo, voleibol, handebol, atletismo e basquete, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Prefeitura da cidade, responsável pelo projeto, crianças e adolescentes com idades entre cinco e 17 anos podem se inscrever nas modalidades esportivas.

As aulas terão início no próximo dia 2 de março e serão realizadas no Estádio Municipal Hermes Barcellos, Parque Público da Prainha, e nas quadras esportivas das praças de Arraial do Cabo e nos distritos do município.



Publicidade

O projeto é uma iniciativa da Superintendência Municipal de Esporte e Lazer, que é ligada a Secretaria Municipal de Educação, e tem o objetivo de incentivar a prática de atividades esportivas na cidade.

As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 14h às 16h, no Estádio Municipal Hermes Barcellos, no Centro da cidade, ou nos distritos de Figueira e Monte Alto.



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS



Publicidade

• Xerox RG, CPF ou Certidão de Nascimento do aluno

• Xerox de comprovante de residência

• Xerox de declaração escolar

• Foto 3x4

• Atestado de aptidão física

• Xerox RG do responsável

LOCAIS PARA INSCRIÇÃO



• Centro de Arraial do Cabo - Estádio Municipal Hermes Barcellos;

• Figueira - Rua São Januário, nº 53; Centro de Referência de Assistência Social (CRAS);

• Monte Alto – Centro de Convivência Municipalizado Nilza Silveira Lopez, localizado na Rua Amaro José das Chagas, nº 70, em frente à Praça Nova.