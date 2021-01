Paulo Diamantino teve uma parada cardiorrespiratória Reprodução

Publicado 09/01/2021 12:11

Rio - O mundo do basquete está de luto. Paulo Diamantino passou mal durante uma partida da CNB2, a quarta divisão de Portugal, e não resistiu. Ele teve uma parada cardiorrespiratória, em Paços de Ferreira. Paulo completaria 36 anos neste sábado. As informações são do jornal português "Record".

O jogador defendia o Mirandela Basquete Clube. Ao fim do primeiro quarto contra o Juventude, Paulo pediu para sair, alegando que não estava se sentindo bem e foi ao chão. A equipe médica tentou reanimá-lo, mas o atleta morreu em quadra. João, irmão gêmeo do jogador e que também defende o Mirandela, estava presente.



Paulo tinha passagens pela seleção portuguesa de basquete e defendeu o Porto, Vitória de Guimarães, Maia Basket. O Porto postou uma homenagem ao jogador.