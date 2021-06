O governador Cláudio Castro fez a entrega dos cartões na quadra da Inocentes de Belford Roxo - Rafael Barreto / PMBR

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 15:51 | Atualizado 07/06/2021 15:55

A deputada federal Daniela do Waguinho destacou a importância do auxílio para as famílias Rafael Barreto / PMBR



“O Supera RJ passou pela análise de diversos órgãos de controle para evitarmos equívocos. Nos preocupamos também com as pessoas que perderam o emprego, pois o programa contempla também empréstimos a pequenos e microempreendedores. Quero agradecer à Prefeitura de Belford Roxo, nossa parceira, e também à escola de samba Inocentes de Belford Roxo que, assim como as outras agremiações, abriu as portas para nos ajudar na distribuição dos cartões”, frisou Cláudio Castro, cumprimentando o presidente da Inocentes, Reginaldo Gomes, e o presidente de honra, Rodrigo Gomes.



O deputado estadual Marcio Canella lembrou dos investimento do Estado em Belford Roxo e elogiou o Supera RJ Rafael Barreto / PMBR



A deputada federal Daniela do Waguinho argumentou que o programa Supera RJ é uma grande ajuda para a população, que está passando por dificuldade por causa da pandemia. "Estamos diante de um novo normal e este auxílio é muito importante para as famílias que perderam renda por causa do coronavírus. O governador Cláudio Castro não tem medido esforços para ajudar Belford Roxo e todos os municípios", resumiu a deputada, ao lado do secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Bruno Dauaire, e da secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro.

Ao lado do vice-prefeito Marcelo Canella, o deputado estadual Marcio Canella fez um rápido balanço das realizações do governo estadual em Belford Roxo. Ele citou a distribuição de 45 mil cestas básicas; a construção do Restaurante do Povo (prevista ainda para o segundo semestre) e a implantação da Companhia Destacada de Polícia Militar, no bairro Roseiral. “Essa ´parceria está rendendo frutos para Belford Roxo. Agora, as famílias cadastradas no Supera RJ terão esse auxílio, que é fundamental neste tempo de pandemia”, finalizou Canella.



Ajuda a micro e pequenos empresários



Destacando a união do Legislativo com o Executivo, o presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano, acentuou que os deputados apoiaram o Programa Supera RJ que, além do auxílio de R$ 200 às famílias, dispõe ainda de R$ 100 milhões para emprestar a pequenas e microempresas, que terão um ano de carência para começar a pagar. “A união de todos foi fundamental para que o Programa fosse implementado”, sentenciou.



Quem tem direito ao benefício pode realizar o cadastro no site (www.superarj.rj.gov.br) para receber, por mensagem de celular, a data e o local para a retirada do cartão e também tirar dúvidas pelo telefone 0800 071 7474. É necessário estar inscrito no Cadúnico.



O evento contou com a participação de deputados, secretários e integrantes da escola de samba Inocentes de Belford Roxo.