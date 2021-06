Belford Roxo

Fundo de Saúde de Belford Roxo promove treinamento das credenciadas aos serviços complementares de saúde

De acordo com o presidente do FMS, Carlos Andrade, o objetivo do treinamento consiste em dar às empresas o devido suporte na execução dos contratos e garantir a amplitude do acesso aos serviços de saúde à população

Publicado 08/06/2021 15:51 | Atualizado há 40 minutos