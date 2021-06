A vacinação contra a Covid–19 para gestantes, puérperas e lactantes acontece na Clínica da Mulher, no Centro - Rafael Barreto / PMBR

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 09:10

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo vacina até o próximo sábado (12/06) contra a Covid-19, pessoas com comorbidades na faixa etária entre 25 e 35 anos, em dias alternados para homens e mulheres. A imunização nesta faixa etária inicia nesta quarta-feira (09/06). A vacinação se estende também a gestantes acima de 18 anos com comorbidades. Para este grupo, as doses serão aplicadas na Clínica da Mulher.

A vacinação acontece das 8h às 17h. No sábado (12/06), será das 8h às 12h. É necessário apresentar identidade, CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência de Belford Roxo, atestado e/ou laudo médico que demonstre pertencer ao grupo de comorbidades ou as três últimas receitas com validade máxima de seis meses (documentos originais).

Veja o calendário (25 a 35 anos – com comorbidades)

09/06 – Mulheres

10/06 – Homens

11/06 – Mulheres

12/06 - Homens

Unidades para vacinação de pessoas com comorbidades

- Policlínica Parque Amorim

- Policlínica Parque São José

- Policlínica Wona

- Policlínica Itaipu

- Policlínica Heliópolis

Vacinação de gestantes e puérperas acima de 18 anos com comorbidades

A vacinação contra a Covid–19 para gestantes, puérperas e lactantes acontece na Clínica da Mulher (Rua Dona Joaquina, s/n, Centro). É necessário apresentar identidade, CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência de Belford Roxo, atestado e/ou laudo médico que demonstre pertencer ao grupo de comorbidades ou as três últimas receitas com validade máxima de seis meses (documentos originais e cópias).

As comorbidades são as seguintes:

Diabetes melitus; hipertensão arterial resistente (HAR).

Pneumopatias crônicas graves: doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumonioses, displasia broncopulmonar e asma grave.

Doença renal: doença renal crônica estágio 3 ou mais e ou síndrome nefrótica

Doenças cardiovasculares: cardiopatia hipertensiva, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias, doenças da aorta, dops grande vasos e fístulas arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênita nos adultos, insuficiência cardíaca (IC), cor-pulmonale e hipertensão pul,onar e próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados.

Doenças cerebrovasculares: acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular.

Imonussoprimidos: indivíduos transplantados de órgãos sólidos ou de medula óssea: HIV: doenças reumáticas imunomediadas, imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos, neoplasias hematológicas.

Hemoglobinopatias graves: anemia falciforme e talassemia maior.

Câncer.

Obesidade mórbida.

Síndrome de down.