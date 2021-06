Vacinação contra Covid dos profissionais de Educação começará pelo segmento de Educação Infantil - Divulgação/Celso Ávila

Vacinação contra Covid dos profissionais de Educação começará pelo segmento de Educação InfantilDivulgação/Celso Ávila

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 16:28

58 anos de idade em três postos de atendimento espalhados pelo município, das 9h às 12h. A pasta reforça que todos devem respeitar os dias entre homens e mulheres.

A Prefeitura de São João de Meriti , por meio da Secretaria de Saúde, ampliou o calendário de vacinação contra a covid-19 para o fim de semana. Serão vacinados os meritienses dede idade em três postos de atendimento espalhados pelo município, das. A pasta reforça que todos devem respeitar os dias entre homens e mulheres.

Em Meriti, para receber o imunizante, é necessário levar RG e CPF ou cartão do SUS. Até a última divulgação, 99.757 meritienses haviam sido imunizados com a primeira dose, e com a segunda, 57.262.



Confira o calendário de vacinação para 04, 05 e 06 de junho:



> Sexta-feira, 4/6

58 anos sem comorbidade MULHER

38 anos com comorbidade e profissionais da saúde com 32 anos ou mais

HOMEM e MULHER



> Sábado, 5/6

58 anos sem comorbidade HOMEM

Repescagem de 38 anos com comorbidade e profissionais da saúde com 32 anos ou mais MULHER E HOMEM



> Domingo, 6/6 - Não haverá vacinação.



Veja os postos:



- Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato

Rua Pastor Joaquim Rosa, 26 - Jardim Meriti



- Praça dos Três Poderes

Em frente à Prefeitura de São João de Meriti - Jardim Meriti



- Unidade de Saúde do Sumaré

Estrada das Pedrinhas, s/nº - Jardim Sumaré





