Paróquia São João Batista, São João de MeritiDivulgação

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 20:05

Respeitado os protocolos sanitários de combate à Covid-19 no município de São João de Meriti , na Baixada Fluminense, a, no Centro da cidade, celebrou o feriado religioso decom a transmissão da tradicionalde forma, para que a população pudesse acompanhar e se sentir presente de forma segura.Os tradicionaistiverem que ficar de fora da festa pelo segundo ano consecutivo, seguindo as normas de secretaria de Saúde Municipal.Até o dia de Santo Antônio, 13 de junho, a Paróquia de Meriti realizará transmissões diárias em sua página, na busca que as celebrações e orações cheguem até os fiéis, informou em postagem. A solenidade de Corpus Christi teve início às 18h, e contou com a participação de mais de mil religiosos.