Psicóloga Cláudia Bomfim na palestra "Atitudes Comportamentais Positivas"Divulgação

Publicado 02/06/2021 16:33

A Secretaria deda Prefeitura de São João de Meriti realizou um encontro comdo Centro de Referência de Assistência Social, do bairro Centro. O evento, que contou com a palestra “”, foi aberto pela secretária da pasta, Almerinda de Carvalho, e ministrado pela psicóloga Cláudia Bomfim.

Por meio de conversas e dinâmicas, a profissional fez com que os participantes deixassem de lado seus problemas pessoais e dessem boas risadas, contribuindo diretamente para aliviar a tensão da pandemia de covid-19 e as dificuldades enfrentadas no dia por cada um dos idosos:



“Eu procurei trazer reflexões sobre a importância da convivência em grupo para que entendam que a felicidade depende deles. Os idosos são importantes na nossa sociedade, mas com a pandemia eles estão se sentindo presos, por isso o evento é muito significativo para eles. Falando de coisas positivas trazemos o respeito, a dignidade e a valorização dos nossos idosos”, disse a psicóloga Cláudia.



O evento teve a palestra com o tema "Atitudes Comportamentais Positivas" Divulgação

Emocionada, Suely de Souza (65), frequentadora da unidade, desabafou para nossa equipe: “Eu estava triste, envergonhada e hoje eu achei uma família incrível aqui no Cras, que me deu atenção e me levantou. Sou grata por essas portas estarem abertas, muitos idosos encontram respostas e eu agradeço por estar aqui”, afirmou a meritiense.



Este e muitos outros serviços podem ser encontrados no Cras do Centro de Meriti que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua São João Batista, nº 742, Centro - Tel: 2756-0453.

