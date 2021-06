Por O Dia

Publicado 01/06/2021 20:29

A Prefeitura de São João de Meriti , por meio da Secretaria de, está se empenhando para entregar os melhores serviços para a população. Durante esta semana, a pasta publicou algumas melhorias e operações que estão sendo realizadas em diferentes bairros do município, como a OperaçãoDesta vez, o serviço foi realizado nas ruas Dr. Celso de Carvalho, Itambé, Rua Ana, Rua Roberto Bedran, no Centro da cidade, Rua Valério Vilas Boas, e no Pátio da Defesa Civil, no bairro Jardim Meriti.De acordo com a pasta, as operações continuarão sendo realizadas em outros bairros da cidade e a população podevia WhatsApp 99973-4333 ou disque- serviços públicos 3752-3852.