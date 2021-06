O posto em Meriti, na Baixada Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 20:09

mil vagas diárias estão sendo ofertadas para os serviços do Detran nas unidades do Poupa Tempo do Rio de Janeiro: São João de Meriti, Duque de Caxias e Bangu. O aumento da capacidade ocorre prioritariamente nos serviços de emissão de carteira de identidade que, segundo o Departamento, têm grande procura pela população. Mais dediárias estão sendo ofertadas para os serviços donas unidades dodo Rio de Janeiro:Duque de Caxias e Bangu. O aumento da capacidade ocorre prioritariamente nos serviços de emissão de carteira deque, segundo o Departamento, têm grande procura pela população.

Ainda segundo o Detran-RJ, a ampliação está sendo feita de forma gradativa e com a inserção de novos funcionários e abertura de novos espaços para atendimento.

Para evitar aglomerações, os usuários precisam realizar agendamento prévio. Os serviços podem ser marcados pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, de segunda a sexta, das 6h às 21h.

Serviços

Um dos serviços disponíveis na unidade de São João de Meriti é a emissão de primeira e segunda vias da carteira de identidade. A primeira via é gratuita, destinada a cidadãos que nunca possuíram carteira de identidade emitida pelo Estado do Rio de Janeiro. A segunda via é oferecida com o pagamento de uma taxa no valor de R$ 41,79.

A unidade do Poupa Tempo São João de Meriti fica localizada na Rua Maria Soares Sendas, 111, Parque Barreto, no Shopping Grande Rio.